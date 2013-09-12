Россия назвала Украину главным торговым партнером среди стран СНГ

Москва . Украина остается главным торговым партнером Российской Федерации среди стран СНГ по итогам января-июля 2013 года.

Как сообщили УНИАН в Федеральной таможенной службе России, за указанный период товарооборот между двумя странами составил 20,739 млрд долл. При этом экспорт России составил 11,428 млрд долл., а импорт из Украины – 9,311 млрд. долл.

Второе место по товарообороту занимает Беларусь – 18,675 млрд долл. (экспорт – 11,411 млрд долл., импорт – 7,264 млрд долл.) третье место у Казахстана с показателем 15,468 млрд долл. (экспорт – 9,389 млрд долл., импорт – 6,078 млрд долл.).

Сообщается, что в товарной структуре экспорта в страны СНГ в январе-июле 2013 года доля топливно-энергетических товаров составила 46,3% (в январе-июле 2012 года – 56,5%). Физические объемы экспорта угля каменного снизились на 2,1%, нефтепродуктов – на 45,3%, в том числе: дизельного топлива – на 62,7%, топлив жидких – на 27,4%. Вместе с тем возросли физические объемы экспорта нефти сырой – на 1,9%, бензина автомобильного – на 46,3%, керосина – в 1,9 раза. Удельный вес машин и оборудования в январе-июле 2013 года составил 15,4% (в январе-июле 2012 года – 12,5%). Стоимостные объемы экспорта электрооборудования возросли на 7,4%, механического оборудования – на 0,9%, средств наземного транспорта, кроме железнодорожного – на 33,5%. Снизились стоимостные объемы экспорта инструментов и аппаратов оптических – на 5,6%. Физический объем вывоза легковых автомобилей возрос на 21,6%. При этом, доля металлов и изделий из них в экспорте в страны СНГ в январе-июле 2013 года составила 11,7% (в январе-июле 2012 года – 9,3%).

Удельный вес продукции химической промышленности в товарной структуре экспорта в страны СНГ в январе-июле 2013 года составил 11,2% (в январе-июле 2012 года – 9,0%). Стоимостной объем экспорта указанной товарной группы увеличился по сравнению с январем-июлем 2012 года на 8,4%, а физический – на 4,5%. В том числе возросли физические объемы экспорта продукции неорганической химии на 9,7%, смешанных удобрений – на 3,3%, косметических средств – на 17,6%, мыла и моющих средств – на 25,3%, пластмасс и изделий из них – на 28,6%.

Доля экспорта продовольственных товаров и сырья для их производства в товарной структуре экспорта в январе-июле 2013 года составила 6,2% (в январе-июле 2012 года – 4,9%). По сравнению с январем-июлем 2012 года стоимостные объемы поставок этих товаров увеличились на 9,9%. Физические объемы экспорта рыбы свежей и мороженой возросли на 52,5%, молока и сливок – на 42,6%. Объемы экспорта пшеницы снизились на 8,2%.

В тоже время, в товарной структуре импорта из стран СНГ в январе-июле 2013 года доля машин и оборудования составила 35,8% (в январе-июле 2012 года – 37,3%). Стоимостной объем импорта данной товарной группы по сравнению с январем-июлем 2012 года сократился на 4,1%. Стоимостные объемы ввоза железнодорожного оборудования сократились на 26,7%. Вместе с тем возросли объемы ввоза электрического оборудования на 7,6%. Физические объемы ввоза легковых и грузовых автомобилей снизились на 45,5% и 57,0% соответственно. Удельный вес металлов и изделий из них в товарной структуре импорта из стран СНГ в январе-июле 2013 года составил 16,3% (в январе-июле 2012 года – 15,7%). Удельный вес продовольственных товаров и сырья для их производства составил 12,6% (в январе-июле 2012 года – 10,9%).

Доля импорта топливно-энергетических товаров в январе-июле 2013 года составила 4,6% (в январе-июле 2012 года – 6,5%). Удельный вес текстильных изделий и обуви в январе-июле 2013 года составил 7,1% (в январе-июле 2012 года – 7,2%). Также доля импорта продукции химической промышленности в январе-июле 2013 года составила 9,8% (в январе-июле 2012 года – 11,0%). Стоимостной и физический объемы импорта этих товаров снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,0% и 7,1% соответственно.

В страновой структуре внешней торговли России особое место занимает Европейский Союз как крупнейший экономический партнер страны. На долю Европейского Союза в январе-июле 2013 года приходилось 49,9% российского товарооборота (в январе-июле 2012 года – 48,8%). На страны СНГ в январе-июле 2013 года приходилось 13,3% российского товарооборота (в январе-июле 2012 года – 14,5%), на страны Таможенного союза – 7,2% (7,5%), на страны ЕврАзЭС – 7,5% (7,8%), на страны АТЭС – 24,5% (23,9%).

Основными торговыми партнерами России в январе-июле 2013 года среди стран дальнего зарубежья были: Китай, товарооборот с которым составил 49,7 млрд долларов США (100,1% к январю-июлю 2012 года), Нидерланды – 45,0 млрд долл. США (91,1%), Германия – 41,3 млрд долл. США (97,4%), Италия – 30,9 млрд долл. США (124,9%), Япония – 18,8 млрд долл. США (107,2%), Турция – 18,1 млрд долл. США (93,5%), Польша – 15,2 млрд долл. США (95,7%), Соединенные Штаты – 15,2 млрд долл. США (91,9%), Корея – 14,2 млрд долл. США (101,0%), Франция – 13,9 млрд долл. США (98,9%).

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата Украины, взаимный товарооборот Украины и России за 2012 год составил 45,05 млрд долл. Экспорт из Украины в РФ составил 17,632 млрд долл. (падение на 11% к 2011 году), импорт - 27,418 млрд долл. (падение на 5,9% к 2011 году). Значительную долю в импорте из РФ занимают поставки энергоносителей.