Еврокомиссия заинтересовалась налогами транснациональных компаний

Еврокомиссия запросила у властей Ирландии, Люксембурга и Нидерландов данные о налоговых сделках с транснациональными корпорациями, что потенциально может вылиться в официальное расследование, пишет Financial Times, передает Прайм.

Ранее власти ряда европейских стран - в частности, Германии, Франции, Великобритании - жаловались на то, что многие транснациональные компании не являются налоговыми резидентами в странах, где ведут свою деятельность. Компании предпочитают платить налоги в странах с льготным налогообложением, хотя де-факто получают доходы в других странах.

Как пишет FT, главный антимонопольный регулятор Европы попросил власти Ирландии, Люксембурга и Нидерландов объяснить правила налогообложения и предоставить информацию о нескольких компаниях. По данным источника издания, который видел запрос, в списке есть Apple и Starbucks.

Этот запрос, как утверждает FT, был послан, по крайней мере, в три страны Евросоюза. Он носит неофициальный характер и не означает, что Еврокомиссия выявила нарушения.

«В настоящий момент мы просто собираем информацию о правилах налогообложения», - заявил FT представитель Еврокомиссии.

Правительство Люксембурга отказалось от комментариев. В министерстве финансов Ирландии заявили, что не получали уведомления о начале официального расследования, но власти Евросоюза «время от времени» обращаются к ним с запросами по ряду вопросов, в том числе и по налогам.

В конце июля агентство Reuters опубликовало результаты собственного исследования, согласно которому большинство крупных технологических компаний США сокращают свои налоги в Европе, не декларируя свое присутствие на своих основных европейских рынках и не давая возможности госорганам в этих странах даже оценить свой доход.

Из-за скандалов с налогами Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) выступила с предложением создать новые международные налоговые правила для предотвращения размывания налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения. План действий, по словам генерального секретаря ОЭСР Анхеля Гурриа, включает 15 пунктов и позволит странам выработать стандарты для предотвращения вывода прибыли из-под налогообложения.