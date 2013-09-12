Таможенники Киева в январе-августе выявили в посылках 116 кг наркотиков

Сотрудники Киевской межрегиональной таможни Министерства доходов и сборов Украины в рамках контроля посылок и бандеролей, приходящих в Украину по каналам почтовой связи и курьерской службы, в январе–августе 2013 года выявили в общей сложности 116 кг и 12 тыс. таблеток наркотических и психотропных средств. Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении Министерства доходов и сборов в Киеве.

«Основные страны – отправители наркотических веществ – Китай, Польша и Израиль. Вместе с тем, были случаи, когда в Украину присылали наркотические вещества из Испании, Италии, Франции, Португалии, России, Казахстана, США, Индии, Ирака, Туниса и Мальты», - отмечается в сообщении.

При этом чаще всего в Украину присылали сибутрамин (6,3 тыс. капсул) и гама-бутиролактон (113,8 кг).

По факту выявления наркотиков составлены 13 протоколов о нарушении таможенных правил, а в Единый реестр досудебных расследований направлены 59 сообщений. Все выявленные вещества изъяты.

Как сообщал УНИАН, в текущем году крупнейший объем наркотиков выявили сотрудники Ягодинской таможни. В рамках проведения специальной операции «Государственная граница - 2013» они задержали партию наркотических веществ, предположительно героина, общим весом 74 кг.