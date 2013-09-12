Нацбанку предлагают установить плату за банковские векселя

Ассоциация «Украинский кредитно-банковский союз» предлагает Национальному банку Украины (НБУ) установить обязательную плату банком дохода по векселю его владельцу, сообщила пресс-служба ассоциации.

По мнению экспертов УКБС, операция по выпуску финансовых банковских векселей по своей экономической сути является привлечением банком денежных средств на определенный срок, то есть аналогична привлечению средств на условиях депозита, выпуска банком депозитных сертификатов или облигаций.

Вместе с тем, в проекте изменений в Положение «О порядке осуществления банками операций с векселями в национальной валюте на территории Украины», разработанном Нацбанком, не содержится требований об обязательности уплаты банком дохода по векселю (процентов , дисконтов или премий) векселедержателю, в отличие от четко определенных требований уплаты банком дохода вкладчикам по депозитам или депозитным сертификатам. В связи с этим ассоциация предложила дополнить Проект определением термина «расходы банка по финансовым банковским векселям» и предусмотреть порядок выплаты векселедержателю соответствующих доходов.

«Учет НБУ замечаний УКБС сделает операции с финансовыми векселями привлекательными для клиентов, а их учет четким и понятным для банковских учреждений. Это приблизит предложенный Проект к международными стандартам и позволит улучшить качественную структуру вложений банков в ценные бумаги, учитывая, что их объемы увеличились только в текущем году на 44%»,- цитирует пресс-служба слова генерального директор Ассоциации Галины Олифер.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины разрешит банкам обеспечивать расчеты между субъектами хозяйствования посредством эмитированных банками электронных финансовых векселей.

Об этом говорится в проекте постановления Нацбанка о внесении изменений в Положение о порядке осуществления банками операций с векселями в национальной валюте на территории Украины (№508 от 16 декабря 2002 года), обнародованном на сайте регулятора для общественного обсуждения.

Согласно проекту, выданный банком финансовый вексель используется для осуществления расчетов между субъектами хозяйствования в пределах срока его действия. Финансовый банковский вексель выдается банком в документарной форме как электронный документ и подтверждает безусловное денежное обязательство банка уплатить определенную сумму векселедержателю после наступления срока платежа. Банкам предоставляется право выдавать векселя в национальной валюте, если они являются операторами системы электронного обращения финансовых векселей.