На закрытии межбанка гривня изменилась незначительно

В четверг, 12 сентября, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 8,1740/8,1750 грн/долл. по сравнению с 8,1740/8,1770 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов понизились до 10,8625/10,8700 грн/евро с 10,8555/10,8655 грн/евро на 12:00.

По отношению к российскому рублю котировки гривни повысились до 0,2492/0,2497 грн/рубль с 0,2495/0,2500 грн/рубль на 12:00. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 32,7160 (-0,1085).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в достаточно узком диапазоне 1,3245/1,3280.

Как сообщал УНИАН, в среду, 11 сентября, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 8,1750/8,1770 грн/долл., по отношению к евро – на уровне 10,8370/10,8455 грн/евро, по отношению к российскому рублю - 0,2491/0,2496 грн/рубль.