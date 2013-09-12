Эксперты: прогнозы осенней девальвации гривни традиционны для украинского рынка

Прогнозы экспертов об обесценивании национальной валюты по отношению к доллару повторяются из года в год и являются традиционным явлением для украинского рынка.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение журналистам высказали эксперты в ходе круглого стола в Киеве, посвященного российско-украинским «торговым войнам».

Как полагает директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев, несмотря на все недостатки Таможенного союза, в первое время в результате подписания соглашения об ассоциации с ЕС и возможного ухудшения отношений с Россией экономические потери неизбежны. «Наши экспортеры могут потерять много из-за ухудшения отношений с Россией. Состояние экономики может ухудшиться, и поэтому появляются финансовые разработки, которые усугубляют панические настроения, включая медийный и политический ресурс», - сказал он. «Европа для нас – это журавль в небе, а Россия - это синица в руках», - добавил Карасев.

В то же время, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко отметил, что факты распространения информации о приближающейся девальвации повторяются из года в год. «Это делают исключительно спекулянты или теневой валютный рынок, они действительно пытаются максимально раскачать курс. Но каждый год они меняют направление, и в этом взяли тему России», - сказал эксперт. «У нас нет войны с Россией, есть война с теневой экономикой. Спекулянты сочиняют новые страшилки и продолжают зарабатывать», - резюмировал Охрименко.

«За два месяца невозможно ничего переориентировать. Никаких финансовых проблем просто быть не может», - полагает политический аналитик Дмитрий Джангиров. «Россия понимает, что соглашение будет подписано, есть консенсус по этому поводу, и ничего изменить уже просто физически невозможно», - добавил политолог.

Как сообщал УНИАН, эксперты прогнозируют увеличение вероятности обесценивания национальной валюты по отношению к доллару США в Украине и Беларуси в течение ближайших 12 месяцев, о чем в своем обзоре написал Центр макроэкономических исследований «Сбербанка России».

В то же время, опрошенные УНИАН эксперты считают заявления о высоком риске девальвации гривни в ближайшие 12 месяцев не соответствующими действительности.

Согласно консенсус-прогнозу Министерства экономического развития и торговли Украины, средний курс национальной валюты по отношению к доллару США в 2013 году составит 8,21 грн/долл., в 2014-м – 8,59 грн/долл.

В то же время, Международный валютный фонд прогнозирует курс национальной валюты в 2013 году в пределах от 8,3 до 8,5 грн/долл.

Государственный бюджет Украины на 2013 год сформирован, исходя из среднегодового курса 8,4 грн/долл.