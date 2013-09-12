Предприниматели-упрощенцы увеличили платежи в бюджет на 47%

Предприниматели, работающие по упрощенной системе налогообложения, в январе-августе 2013 года уплатили в бюджет 3,3 млрд грн, что на 47% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины.

Согласно сообщению, за 8 месяцев т.г. в Украине около 1,3 млн физических лиц-предпринимателей выбрали упрощенную систему налогообложения, что на 5% больше, чем в январе-августе 2012 года.

“Рост, на первый взгляд, незначительный, но стабильный. Каждый месяц количество физических лиц, работающих по упрощенной системе, уверенно растет”, - говорится в сообщении Миндоходов.

По данным министерства, первую группу в январе-августе выбрали 271 тыс. человек, вторую – 698 тыс., третью – 286 тыс.

“С начала введения упрощенной системы налогообложения постоянно проводится анализ практики ее применения, анализируются обращения налогоплательщиков, на основании которых формируются предложения по совершенствованию норм налогового кодекса», - сообщили в ведомстве.

По информации Миндоходов, на основании анализа обращений налогоплательщиков для лиц, использующих вторую группу системы упрощенного налогообложения, с учетом их наибольшего удельного веса, налоговый отчетный период был изменен – с календарного квартала на календарный год.

В Миндоходов напоминают, что с 2013 года физические лица, работающие во второй группе, могут подавать отчеты раз в год, а не ежеквартально.

Как сообщал УНИАН, количество предпринимателей, работающих по упрощенной системе налогообложения, в июне составило 1,17 млн человек, а объем уплаченных ими налоговых платежей - 2,1 млрд грн.

Президент Украины Виктор Янукович 18 ноября 2011 года подписал Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины, касающиеся упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности". Законом определены четыре группы предпринимателей, которые могут работать по упрощенной системе.

К первой группе относятся мелкие предприниматели с объемом дохода до 150 тыс. грн, которые не имеют наемных рабочих. Ко второй группе - физические лица, которые имеют объем дохода 1 млн грн и имеют право нанимать 10 наемных работников. К третьей группе относятся физические лица-предприниматели с объемом дохода не более 3 млн грн и количеством наемных лиц до 20 человек. Для таких предпринимателей ставка налога установлена на уровне 3% или 5% в зависимости от того, с НДС или без НДС ведется их деятельность. К четвертой группе относятся предприниматели или юридические лица с объемом дохода не более 5 млн грн, правом нанимать до 50 человек и ставкой налога на уровне 3% или 5%.

Законодательными изменениями, вступившими в силу с 1 июля 2012 года, база налогообложения единым налогом была расширена. В частности, были введены 5-я и 6-я группы «упрощенцев», ставки налога для которых составляют 5% и 7% соответственно.