Украина и Нидерланды подписали Меморандум о взаимопонимании между налоговыми службами.

Об этом сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

Как отмечается в сообщении, в присутствии премьер-министра Украины Николая Азарова и министра внешней торговли и развития сотрудничества Нидерландов Лилиан Плаумен был подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством доходов и сборов Украины и Налоговой и таможенной администрацией Королевства Нидерланды.

Подписанию документов предшествовала встреча Азарова с Плаумен, во время которой было отмечено, что торгово-экономические отношения развиваются достаточно динамично и сейчас есть все возможности для их наращивания.

«Наши отношения развиваются динамично. В то же время мы имеем значительный потенциал для активизации наших торгово-экономических отношений», - отметил Азаров.

Как сообщал УНИАН, 12-13 сентября премьер-министр Украины находится с двухдневным рабочим визитом в Королевстве Нидерланды.