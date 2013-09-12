Рост спроса на валюту в августе является сезонным явлением — банкиры

Превышение объемов покупки валюты над объемами ее продажи, зафиксированное на наличном валютном рынке в августе текущего года после обратной тенденции в течение предыдущих четырех месяцев, является сезонным явлением.

Такого мнения придерживаются опрошенные УНИАН эксперты — представители крупнейших банков.

Как прокомментировал директор по розничному бизнесу банка «Надра» Сергей Козлов, в августе действительно зафиксировано превышение спроса со стороны населения на валюту над ее предложением после четырехмесячного обратного тренда. В то же время, по оценкам эксперта, валютные вклады населения в банках за этот период выросли на 121,4 млн долл.

«Причина - сезонный и прогнозируемый рост девальвационных ожиданий населения, усиленный рядом внутренних и внешних факторов, среди которых ухудшение сальдо платежного баланса и все еще слабый внешний спрос на продукцию украинского экспорта, генерирующую приток валюты в страну», - пояснил банкир.

По его словам, дальнейшее увеличение спроса сдерживается как административными (ограничения на валютообменные операции эквивалентом 150 тыс. грн в сутки), так и экономическими (доходность гривневых депозитов по-прежнему остается вдвое выше долларовых) методами.

Начальник направления по развитию корпоративных финансов «УкрСиббанка» (BNP Paribas Group) Сергей Ягнич также считает, что в течение последних нескольких лет чистый спрос населения на иностранную валюту имеет четко выраженную сезонность, увеличиваясь в конце третьего – в начале четвертого кварталов.

«По итогам августа мы видим некоторое ускорение спроса на валюту (чистые покупки населением 136 млн долл), однако по сравнению с августом 2012 года (723 млн долл) спрос населения на валюту представляется в разы ниже», - отметил банкир.

«В связи с отсутствием значимых политических событий в 2013 году, а также на фоне мер, принимаемых Национальным банком в направлении дедолларизации (повышение норм резервирования по валютным депозитам, введение ограничений на объем наличных операций и т.д.), чистый спрос населения на валюту в пиковые месяцы (октябрь-ноябрь) вряд ли будет существенно превышать 1 млрд долл.», - прогнозирует Ягнич.

При этом он напомнил, что в октябре 2012 года чистый спрос населения составлял 2,2 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, чистая покупка наличной валюты населением в августе 2013 года составила 136,2 млн долл., в то время как в июле текущего года чистая продажа составила 32,3 млн долл. По итогам января-августа текущего года чистая покупка валюты населением составила 262,3 млн долл. (в эквиваленте), что в 17,1 раза ниже показателя чистой покупки населением валюты за аналогичный период прошлого года (4,483 млрд долл. в эквиваленте).

Национальный банк Украины в августе 2013 года не покупал валюту на межбанковском валютном рынке, а также четвертый месяц подряд не продавал валюту. В январе-августе 2013 года объем чистых интервенций НБУ на межбанковском валютном рынке снизился в 4 раза - до 524,36 млн долл. по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года в 2,099 млрд долл.

Золотовалютные резервы Национального банка Украины (НБУ) в августе снизились на 4,7%, или на 1,068 млрд долл., и на 1 сентября составили 21,652 млрд долл., с начала года - на 11,8%, или на 2,894 млрд долл.