Россия и Кипр реструктурировали кредит на 2,5 млрд евро

Россия и Кипр подписали в четверг в Москве соглашение о реструктуризации российского кредита Кипру на сумму в 2,5 миллиарда евро, сообщил агентству "Прайм" замминистра финансов РФ Сергей Сторчак.

С кипрской стороны документ подписал министр финансов Харис Георгиадис.

Соглашение предусматривает удлинение срока погашения кредита и снижение процентной ставки до 2,5% с 4,5% начиная с марта 2013 года, сообщает сайт newsit.com.cy. Помимо этого меняется график выплат - кредит будет погашен восемью полугодовыми платежами начиная с 2018 года вместо полного погашения в 2016 году.

Кредит был выдан предыдущему правительству Кипра в 2011 году.

Кипр получит от улучшения условий выгоду в размере 160 миллионов евро, ему будет проще обслуживать государственный долг. "Министр финансов выразил признательность и благодарность за положительный ответ правительства России на просьбу Кипра и надеется, что отличные политические и экономические отношения между двумя странами будут развиваться и дальше", - сообщает сайт.

Из Москвы Георгиадис направится в Литву, где в пятницу Еврогруппа, как ожидается, одобрит второй транш кредита Кипру в размере 1,5 миллиарда евро. Эти средства пойдут на рекапитализацию кооперативных организаций.