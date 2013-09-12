ЕЦБ рассчитывает уже через год начать надзор за банками в еврозоне

Европейский Центробанк приветствует решение Европарламента, который поддержал законопроект о едином механизме надзора за банками в еврозоне, и надеется в течение года получить основные надзорные функции, заявил в четверг глава ЕЦБ Марио Драги, слова которого приводятся в сообщении организации, передает РИА «Новости».

ЕЦБ будет играть центральную роль в единой системе надзора над банками в еврозоне и странах, желающих к ней в этом вопросе присоединиться. В четверг законопроект о едином механизме банковского надзора одобрил Европарламент. Для вступления закона в силу его должен будет формально утвердить Евросовет, а затем он будет опубликован. Как ожидают в Еврокомиссии, это должно произойти в ближайшие недели.

"Сегодня был достигнут настоящий прогресс в создании банковского союза, который станет ключевым элементом истинного экономического и валютного союза. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы в течение года после вступления нормативно-правового акта в силу перенять функции по надзору. Мы рады сотрудничеству с национальными ведомствами, которое может внести вклад в восстановление доверия в банковском секторе", - подчеркнул Драги.

ЕЦБ будет напрямую надзирать за банками, чьи активы превышают 30 миллиардов евро во всех странах еврозоны, а также в тех государствах ЕС, которые присоединятся к механизму. Речь идет о примерно 130 крупнейших кредитных организациях.