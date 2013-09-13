США продлили на год торговые санкции в отношении Кубы

Президент США Барак Обама распорядился продлить на год срок действия торговых санкций в отношении Кубы. Меморандум на имя госсекретаря и министра финансов США распространил Белый дом, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Согласно американском закону, срок действия (санкций) истекает 14 сентября. Я принял решение, что их продление на год отвечает национальным интересам США", - отметил Обама.

Одностороннее американское торгово-экономическое эмбарго в отношении Кубы действует с 1961 года. В 1996 году Конгресс принял закон об ужесточении санкций. Он позволяет, в частности, возбуждать иски против иностранных компаний, наживающихся на американской собственности, национализированной кубинскими властями.

Администрация Обамы постепенно смягчает американский курс в отношении Гаваны. В частности, в августе было объявлено об упрощении визового режима, согласно которому срок действия неиммиграционных въездных виз, выдающихся кубинцам, увеличен с 6 месяцев до 5 лет. Кроме того, теперь эти визы будут многократными.