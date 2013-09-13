S&P подтвердило наивысший рейтинг Лихтенштейна

Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Лихтенштейна "ААА", краткосрочный рейтинг "А-1+" и стабильный прогноз по ним, сообщается в пресс-релизе агентства, передает Прайм.

"Рейтинги получают поддержку от очень богатой и открытой экономики, ориентированной на рынок, отсутствия долгов при высоких показателях ликвидности государства и стабильной финансовой политики", - комментируют свое решение аналитики агентства. Средние темпы роста ВВП ожидаются на уровне 1-2% ежегодно, хотя увеличение экономики может сопровождаться волатильностью из-за ее низкой диверсифицированности.

Лихтенштейн, по мнению S&P, продолжит консолидацию бюджета и реализацию мер, которые будут способствовать большой открытости банковского сектора. Экономика продолжит оставаться привлекательной для инвестиций из соседних государств, а правительство будет проводить необходимые реформы для сохранения статуса финансового центра.

В то же время, агентство не исключает понижения рейтинга или ухудшения прогноза по нему в течение ближайших двух лет при условии ухудшения экономической или политической обстановки, например, из-за сокращения финансового сектора. Такой сценарий возможен, если международные регуляторы усилят давление на банки.