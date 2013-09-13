Цена золота обвалилась на фоне усиления опасений сокращения стимулирования в США

Цена золота значительно упала в четверг, 12 сентября, на фоне усилившихся опасений сокращения программы стимулирования в США после публикации данных по безработице.

К концу торгов декабрьский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex подешевел на 33,2 доллара, или на 2,4%, до 1330,60 доллара за тройскую унцию, передает ПРАЙМ.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 7 сентября, снизилось на 31 тысячу и составило 292 тысячи, однако Министерство труда отметило, что за отчетный период остаются неучтенные заявки. Ранее глава ФРС США Бен Бернанке заявлял, что сворачивание программы смягчения начнется при условии улучшения ситуации на рынке труда.

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