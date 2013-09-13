Китай выдаст кредит Кыргызстану на 3 млрд долл.

Китайское правительство одобрило выдачу кредита размером в 3 млрд долл. на реализацию энергетических проектов в Кыргызстане, об этом стало известно во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Бишкек, сообщают Вести.ru.

Глава Китая провел переговоры с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым на последнем этапе крупного регионального тура, в рамках которого Си Цзиньпин посетил Туркменистан, Казахстан и Узбекистан.

"В соответствии с договоренностями, достигнутыми в ходе государственного визита президента Си в Кыргызстан, Китай выделит кредит на сумму 3 млрд долл. для киргизских проектов", - сообщил министр экономики Кыргызстана Темир Сариев.

Наряду с этим Сариев подчеркнул, что 1,4 млрд долл. будут израсходованы на строительство 225-километрового газопровода Кыргызстан-Китай, который будет доставлять газ из богатого энергоресурсами Туркменистана в китайский город Кашгар.

Остальная часть кредита пойдет на восстановление электростанции в Бишкеке, строительство новой автомагистрали, а также на расширение нефтеперерабатывающего завода.

Атамбаев также отметил, что Кыргызстан поддерживает китайскую инициативу создания общей экономической зоны на основе легендарного исторического маршрута Великого шелкового пути.