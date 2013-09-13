Дефицит внешней торговли Украины снизился в 1,5 раза

Дефицит внешней торговли товарами Украины в январе-июле 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года сократился в 1,5 раза - до 5,812 млрд долл.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины на своем сайте.

По информации Госстата, в январе-июле 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года экспорт товаров из Украины снизился на 8,9% - до 35,927 млрд долл., импорт сократился на 13,2% - до 41,739 млрд долл. Коэффициент покрытия экспортом импорта в январе-июле 2013 года составил 0,86 (в январе-июле 2012 года – 0,82).

За отчетный период Украина проводила внешнеторговые операции с партнерами из 209 стран мира.

По данным Госстата, в январе-июле 2013 года дефицит внешней торговли товарами с самым крупным торговым партнером Украины - Россией - снизился в 2,2 раза - до 2,507 млрд долл. против также дефицита в январе-июле 2012 года в 5,625 млрд долл.

По итогам января-июля 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт природного газа снизился на 34,6% - до 5,189 млрд долл., импорт сырой нефти (включая газовый конденсат) - на 81,3%, до 169,726 млн долл., импорт каменного угля - на 38,7%, до 1,117 млрд долл.

В январе-июле 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года Украина сократила экспорт черных металлов на 10,1% - до 8,578 млрд долл., экспорт изделий из черных металлов - на 6%, до 1,605 млрд долл.

Импорт машин, оборудования и механизмов, а также электротехнического оборудования в январе-июле 2013 года против января-июля 2012 года снизился на 2,6% - до 7,175 млрд долл., экспорт вырос на 0,1% - до 3,901 млрд долл.

Украина в январе-июле 2013 года против аналогичного периода прошлого года сократила экспорт наземных транспортных средств, самолетов и кораблей на 37,1% - до 2,161 млрд долл., импорт - на 28%, до 3,514 млрд долл.

Экспорт зерновых в январе-июле 2013 года против января-июля 2012 года снизился на 19,2% - до 2,797 млрд долл., в целом экспорт продуктов растительного происхождения снизился на 14,5% - до 3,825 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, дефицит внешней торговли товарами Украины в первом полугодии 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года сократился в 1,7 раза - до 4,220 млрд долл. Экспорт товаров из Украины снизился на 8,7% - до 30,743 млрд долл., импорт сократился на 14,5% - до 34,963 млрд долл. Коэффициент покрытия экспортом импорта в первом полугодии 2013 года составил 0,88 (в первом полугодии 2012 года – 0,82).

Дефицит внешнеторгового баланса Украины в 2012 году составил 9,027 млрд долл. против также дефицита в размере 6,657 млрд долл. в 2011 году. По итогам 2012 года отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 15,848 млрд долл., положительное сальдо внешней торговли услугами – 6,821 млрд долл. против 14,214 млрд долл. и 7,557 млрд долл. соответственно в 2011 году.