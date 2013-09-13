Миндоходов готовит документы для отчетности по трансфертному ценообразованию

Министерство доходов и сборов Украины намерено в ближайшее время подготовить и вынести на всеобщее обсуждение проекты нормативных актов, регулирующих ведение бухгалтерской отчетности в рамках трансфертного ценообразования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе круглого стола сообщил начальник отдела трансфертного ценообразования Миндоходов Николай Мишин.

“В ближайшее время будут приняты и опубликованы проекты нормативных документов для дальнейшего внедрения норм трансфертного ценообразования”, - сказал Мишин. Кроме того, он сообщил, что в ближайшее время состоится заседание общественного совета при Миндоходов по вопросу трансфертного ценообразования.

“Правила трансфертного ценообразования сложны, потому Миндоходов и бизнес осваивают их вместе. В этом нам помогает общественный совет при Миндоходов. В ближайшее время будет заседание общественного совета, на котором трансфертное ценообразование будет одним их ключевых вопросов”, - сказал Мишин, подчеркнув, что Миндоходов открыто для диалога по этому вопросу.

“Трансфертное ценообразование - это новая норма для налоговиков и для всех секторов экономики. Вопрос размывания базы налогообложения и вывода капиталов актуален для всех стран, и Украина не могла остаться в стороне”, - сказал Мишин.

При этом он подчеркнул, что нормы трансфертного ценообразования носят позитивный характер как для государства, поскольку обеспечивают дополнительные поступления в бюджет, так и для бизнеса, поскольку несут единые правила ценообразования, повышая таким образом инвестиционную привлекательность Украины.

“Когда иностранный капитал видит понятные, апробированные правила, ему проще принимать решения прийти в Украину, а Украине — найти новых партнеров”, - сказал Мишин.

Он также призвал украинский бизнес, в том числе сектора со специальным режимом налогообложения, в частности аграриев, постепенно готовится к использованию норм трансфертного ценообразования, поскольку это общемировая практика.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о трансфертном ценообразовании», принятый Верховной Радой 4 июля, разработанный Министерством доходов и сборов и впервые предусматривающий механизм борьбы с выводом прибыли предприятий в офшорные зоны и страны с низким уровнем налогообложения.

Как ожидается, введение норм этого закона позволит Украине дополнительно привлечь в государственный бюджет до 20 млрд грн в течение трех лет, а также построить действенную систему контроля за трансфертным ценообразованием.

Закон вступил в силу с 1 сентября 2013 года. Подача первых налоговых отчетов, согласно новому законодательству, начнется уже в 2014 году.