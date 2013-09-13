Фонд гарантирования вкладов включил Инвестиционно-трастовый банк в свой реестр

Фонд гарантирования вкладов физических лиц включил «Инвестиционно-трастовый банк» в реестр участников фонда.

Об этом фонд сообщает на своем сайте.

Согласно сообщению, «Инвестиционно-трастовый банк» получил свидетельство участника фонда №223 от 10 сентября т.г.

Как сообщал УНИАН, в августе Национальный банк Украины зарегистрировал четвертый с начала года банк - «Инвестиционно-трастовый банк». Банк зарегистрирован в Киеве по адресу: ул. Владимирская, 49А. Уставный капитал банка сформирован в размере 129 млн грн, выпуск акций зарегистрирован 23 июля, собственником 100% акций является компания «Бируанг».

По информации банка, в состав наблюдательного совета банка вошли глава набсовета Геннадий Кравцов, член набсовета Александр Степашко и компания «Бируанг» в лице ее директора Алексея Кармазина. В состав правления банка вошли Александр Подолянко, его заместитель Алексей Католик и главный бухгалтер Татьяна Хворенкова.

По состоянию на 1 сентября 2013 года лицензию Национального банка на осуществление банковских операций имели 178 банков Украины, один из которых имел лицензию санационного банка.