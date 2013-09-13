В состав банковской группы “ПриватБанка” вошли семь его дочерних компаний

В состав зарегистрированной Национальным банком Украины в марте 2013 года банковской группы “ПриватБанка” кроме самого банка вошли семь дочерних компаний, находящихся на территории других стран.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "ПриватБанка".

Согласно сообщению, комиссия НБУ по вопросам надзора и регулирования деятельности банков приняла решение №135 о признании банковской группы "ПриватБанк" 15 марта. В состав группы вошли четыре банка - украинский “ПриватБанк”, “PrivatBank” (Латвия), российский “Москомприватбанк”, “ПриватБанк” (Грузия), грузинская страховая компания “ТАО” и лизинговая компания “Прайм лизинг”, российская компания “Экспресс-Финанс” и латвийская компания “PrivatLizings”.

Руководство банковской группой возложено на «ПриватБанк».

Как сообщал УНИАН, объединение банков и страховых компаний в группу обусловлено требованиями Закона Украины «О банках и банковской деятельности», в частности, изменениями к нему относительно надзора на консолидированной основе, которые были приняты в 2011 году. Закон определяет, что банковская группа представляет собой группу юридических лиц (материнский банк, дочерние банки, другие финансовые компании), имеющих общего контролера, при этом банковская деятельность является преобладающей. Банки получили возможность подавать документы в НБУ на регистрацию банковской группы для выполнения этой нормы закона после разработки Нацбанком нормативных документов, предписывающих процедуру регистрации и отчетности банковских групп (постановления №134 и №254).

Справка УНИАН. «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов.

На 1 июля 2013 года активы банка составляли 190,924 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 125,762 млрд грн, обязательства – 171,191 млрд грн, средства клиентов - 120,750 млрд грн, собственный капитал - 19,734 млрд грн, уставный капитал - 14,898 млрд грн. В первом полугодии 2013 года банк получил прибыль в размере 1,383 млрд грн.

Основными владельцами банка являются Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский (33,8929% и 33,8554% акций банка, соответственно), а также компания Triantal Investments Ltd (Кипр, 24,99% акций банка), владельцами которой также являются Коломойский и Боголюбов (по 50%).