Миндоходов намерено использовать опыт Нидерландов в борьбе с налоговыми преступлениями

Министерство налогов и сборов Украины намерено использовать опыт работы Налоговой и таможенной администрации Королевства Нидерланды в сфере борьбы с налоговыми преступлениями и предупреждения рисков невыполнения налоговых обязательств.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Миндоходов со ссылкой на положения меморандума о сотрудничестве между налоговыми и таможенными ведомствами Украины и Нидерландов, подписанного вчера, 12 сентября, в Гааге.

«Цель меморандума – сотрудничество между налоговыми органами Украины и Королевства Нидерланды в сфере обмена опытом по разным вопросам администрирования налогов, предоставления технической и консультационной помощи, организации совместных учений и других мероприятий», - говорится в сообщении Миндоходов.

По информации министерства, меморандум также утверждает общий рабочий план на 2013 год, предполагающий проведение уже в этом году ряда семинаров по вопросам борьбы с налоговыми преступлениями.

«Таким образом, подписание меморандума будет способствовать более тесному и плодотворному сотрудничеству и обмену опытом Миндоходов и Налоговой и таможенной администрации Нидерландов с целью развития министерства как современной европейской службы доходов», - говорится в сообщении Миндоходов.

Как сообщал УНИАН, Министерство доходов и сборов Украины было утверждено Указом Президента Украины в декабре 2012 года. В своей работе Миндоходов активно использует опыт ведущих европейских государств, объединивших налоговые и таможенные службы в одно ведомство.

Кроме того, Миндоходов активно сотрудничает с международными структурами, в частности, Европейским банком реконструкции и развития в части организации антикоррупционной деятельности и борьбы с налоговыми преступлениями.