Гривня на межбанке не изменилась по отношению к доллару

В пятницу, 13 сентября, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 8,1740/8,1760 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов повысились до 10,8530/10,8615. грн/евро с 10,8580/10,8665 грн/евро на 12:00.

По отношению к российскому рублю котировки гривни повысились до 0,2492/0,2497 грн/рубль с 0,2496/0,2501 грн/рубль на 12:00. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 32,6560 (-0.0390).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменились в достаточно узком диапазоне - 1,3265/1,3300.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 12 сентября, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 8,1740/8,1750 грн/долл., по отношению к евро – на уровне 10,8625/10,8700 грн/евро, по отношению к российскому рублю - 0,2492/0,2497 грн/рубль.