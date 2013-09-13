Бюджет-2014 будет более экономным, а фискальная политика более жесткой - Минфин

Бюджет 2014 года будет более экономным в части расходов, а наполнение доходной части будет обеспечено ужесточением фискальной политики.

Об этом УНИАН сообщил представитель Министерства финансов Украины во время сегодняшней прямой телефонной линии в Кабинете министров для граждан.

В частности, на вопрос относительно стабильности получения гражданами социальных выплат, в условиях растущего бюджетного дефицита и сложностей с привлечением внешних займов для его финансирования, представитель Минфина ответил: «Мы стараемся закладывать (выплаты в бюджет - УНИАН) в пределах разумного». По его словам, бюджет следующего года будет более экономным, чем бюджет текущего года. «По расходам аппетиты снижаем», - уточнил чиновник.

На вопрос относительно ужесточения фискальной политики в следующем году и направлений ее ужесточения, чиновник ответил: «Да (будет ужесточение - УНИАН). Скорее, это коснется крупного бизнеса». По его словам, государство намерено повысить налоговую дисциплину у представителей крупного бизнеса. «Новое Министерство (Министерство доходов и сборов - УНИАН) как раз над этим работает, у них поставлена задача, законопроекты были разработаны, конкретно не могу сказать, какие, но знаю, что наработки они имеют», - отметил чиновник.

Представитель Минфина также сообщил, что источниками финансирования растущего бюджетного дефицита в следующем году традиционно будут привлеченные заимствования, в то же время, бюджет не рассчитывает на средства Международного валютного фонда. «Не может бюджет рассчитывать на то, чего у нас в данный момент нет. По бюджетному кодексу мы должны исходить из того, что у нас есть», - сказал чиновник.

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Как сообщал УНИАН, по информации Минфина, проект закона Украины «О государственном бюджете Украины на 2014 год», одобренный на заседании Кабмина 11 сентября, предусматривает на 2014 год рост ВВП на 3%, инфляцию на уровне 8,3% (декабрь к декабрю), государственный долг в 32,4% ВВП и дефицит госбюджета на уровне 2,7% ВВП.

Проект государственного бюджета на 2014 год, согласно Бюджетному кодексу, должен быть утвержден в правительстве и направлен в парламент не позднее 15 сентября текущего года. В апреле Кабмин подал на рассмотрение парламента бюджетную резолюцию, основными параметрами которой были дефицит бюджета не более 3%, рост ВВП на уровне 3% и предельный размер государственного долга в объеме не более 31% ВВП. Кроме того, с 2014 года в Украине, согласно положениям Налогового кодекса, должны быть снижены ряд ставок налогов – в частности, по НДС до 17% с 20% и налогу на прибыль – до 16% с 19%.

3 сентября Президент Украины Виктор Янукович, выступая в Верховной Раде, призвал народных депутатов своевременно рассмотреть и принять проект бюджета на 2014 год с учетом всех выводов, сделанных в 2013 году.

4 сентября на заседании правительства премьер-министр Украины Николай Азаров поручил Министерству финансов и Министерству экономического развития и торговли своевременно подготовить реалистичный проект бюджета на 2014 год, ориентированный на поддержку национального производителя, выполнение социальных стандартов и импортозамещение.

Законом «О Государственном бюджете Украины на 2013 год» установлен предельный уровень госдолга на 31 декабря 2013 года в размере 483 млрд грн. – порядка 30% ВВП. Вместе с тем, опрошенные УНИАН эксперты прогнозируют, что рост государственного долга по итогам года достигнет 40% ВВП.