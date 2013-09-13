Розничные продажи в США оказались ниже прогнозов
18:38, 13 сентября 2013Финансы
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Розничные продажи в США в августе 2013 года выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем.
Аналитики, опрошенные Bloomberg, прогнозировали увеличение этого показателя на 0,5%. Рост объема розничных продаж зафиксирован пятый месяц подряд.
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Согласно пересмотренным данным в июле показатель прибавил 0,4%, а не 0,2%, как сообщалось ранее.
Продажи 8 из 13 основных категорий розничных товаров выросли в августе. Основным драйвером роста показателя стало увеличение объема продаж автомобилей (+0,9%), мебели и электроники, сообщают Вести Экономика со ссылкой на данные министерства торговли США.
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