Розничные продажи в США оказались ниже прогнозов

Розничные продажи в США в августе 2013 года выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, прогнозировали увеличение этого показателя на 0,5%. Рост объема розничных продаж зафиксирован пятый месяц подряд.

Читайте также: Инвесторы ожидают заседания ФРС США и развития ситуации в Сирии - эксперты

Согласно пересмотренным данным в июле показатель прибавил 0,4%, а не 0,2%, как сообщалось ранее.

Продажи 8 из 13 основных категорий розничных товаров выросли в августе. Основным драйвером роста показателя стало увеличение объема продаж автомобилей (+0,9%), мебели и электроники, сообщают Вести Экономика со ссылкой на данные министерства торговли США.