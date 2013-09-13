Статистика подтверждает повышение спроса на импорт в Украине - эксперт

Статистика по внешней торговле товарами за январь-июль 2013 года подтверждает проявление негативной тенденции повышения в Украине спроса на импортную продукцию.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал руководитель аналитического подразделения группы «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) Александр Вальчишен. Эксперт отметил, что дефицит внешней торговли за семь месяцев 2013 г. снизился почти на 3 млрд долл. по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, что обусловлено снижением объемов и стоимости импорта природного газа. В то же время, по его оценкам, по внешней торговле, без учета объемов торговли минеральной продукцией, уже второй месяц к ряду (в июне и июле) сохраняется довольно большой дефицит - на уровне 0,5 млрд долл.

«Начиная с кризисного периода 2008 года, месячный объем дефицита внешней торговли товарами, без учетов минералов, трижды достигал объема 0,5 млрд долл. (за последние два месяца, июнь и июль 2013 г., и в декабре 2012 года). Таким образом, налицо проявление негативной тенденции, когда экономика проявляет все больший спрос на импортную продукцию», - отметил Вальчишен.

Как сообщал УНИАН, дефицит внешней торговли товарами Украины в январе-июле 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года сократился в 1,5 раза - до 5,812 млрд долл. Экспорт товаров из Украины снизился на 8,9% - до 35,927 млрд долл., импорт сократился на 13,2% - до 41,739 млрд долл. Коэффициент покрытия экспортом импорта в январе-июле 2013 года составил 0,86 (в январе-июле 2012 года – 0,82).

Дефицит внешнеторгового баланса Украины в 2012 году составил 9,027 млрд долл. против также дефицита в размере 6,657 млрд долл. в 2011 году. По итогам 2012 года отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 15,848 млрд долл., положительное сальдо внешней торговли услугами – 6,821 млрд долл. против 14,214 млрд долл. и 7,557 млрд долл. соответственно в 2011 году.