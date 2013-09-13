Эксперты сомневаются в выполнимости основных показателей бюджета-2014

Выполнение основных показателей госбюджета на 2014 год, утвержденных Кабинетом министров 11 сентября, сомнительно, полагают опрошенные УНИАН эксперты.

«О росте ВВП на 2014 год на 3% говорить еще рано, хотя такой рост, по нашему мнению, вполне возможен. Параметр инфляции выглядит завышенным», - прокомментировал руководитель аналитического департамента инвестиционной группы «Арт Капитал» Игорь Путилин. По мнению эксперта, перед выборами правительство не пойдет на такой риск, как раскручивание инфляции. «Что касается дефицита, то показатель в 2,7% ВВП кажется явно заниженным. Перед выборами дефицит бюджета всегда рос. В 2014 он будет на уровне 4%», - добавил он.

Эксперт напомнил, что недавно Министерство доходов и сборов предложило ввести налог с оборота. «Если этот закон пройдет в Верховной Раде, то это будет дополнительным существенным источником доходов для бюджета. Хотя его принятие маловероятно. Закон о трансфертном ценообразовании в таком случае остается единственной надеждой правительства на пополнение казны», - полагает Путилин. Также, по его мнению, не следует исключать вероятность восстановления экономики, и как следствие, роста поступлений от налогов, несмотря на снижение ставок налогообложения в 2014 году.

«Если действительно официальная инфляция в Украине в 2014 году будет на уровне 8,3%, то все другие параметры, заложенные в госбюджете, будут выполнены», - прокомментировал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. По его мнению, именно низкая инфляция не позволяет расти ВВП, поскольку в таких условиях бизнес не стремится развиваться, а старые запасы товаров не распродаются.

«Для Украины сейчас очень важно стимулировать именно внутренний спрос на товары, а это можно сделать только за счет роста доходов населения. Рост спроса будет толкать и рост ВВП, в итоге вырастут и доходы госбюджета, хотя будут снижены ставки НДС и налога на прибыль», - отметил Охрименко. Также, по его мнению, рост поступлений в бюджет будет обеспечен за счет снижения фиктивного возмещения НДС в результате введения трансфертных цен. «А это может быть стимулом для удержания дефицита госбюджета на уровне 2,7%», - отметил эксперт.

В то же время, эксперт не отрицает, что дефицит госбюджета и, как следствие, госдолг в следующем году может вырасти. «Сейчас сложно говорить, сколько еще нужно будет дополнительных средств из госбюджета в 2014 году на рост пенсий и заработных плат бюджетникам. Может оказаться, что дефицит госбюджета в 2014 году будет еще более актуальной проблемой, чем в этом году», - отметил Охрименко. По его словам, рост госдолга в 2014 году может нивелировать рост номинального ВВП. «Можно будет обеспечить соотношение госдолга и ВВП в 32%, прежде всего, за счет роста номинального ВВП», - сказал эксперт.

Как сообщал УНИАН, по информации Минфина, проект закона Украины «О государственном бюджете Украины на 2014 год», одобренный на заседании Кабмина 11 сентября, предусматривает на 2014 год рост ВВП на 3%, инфляцию на уровне 8,3% (декабрь к декабрю), государственный долг в 32,4% ВВП и дефицит госбюджета на уровне 2,7% ВВП.

Проект государственного бюджета на 2014 год, согласно Бюджетному кодексу, должен быть утвержден в правительстве и направлен в парламент не позднее 15 сентября текущего года. В апреле Кабмин подал на рассмотрение парламента бюджетную резолюцию, основными параметрами которой были дефицит бюджета не более 3%, рост ВВП на уровне 3% и предельный размер государственного долга в объеме не более 31% ВВП. Кроме того, с 2014 года в Украине, согласно положениям Налогового кодекса, должны быть снижены ряд ставок налогов – в частности, по НДС до 17% с 20% и налогу на прибыль – до 16% с 19%.

3 сентября Президент Украины Виктор Янукович, выступая в Верховной Раде, призвал народных депутатов своевременно рассмотреть и принять проект бюджета на 2014 год с учетом всех выводов, сделанных в 2013 году.

4 сентября на заседании правительства премьер-министр Украины Николай Азаров поручил Министерству финансов и Министерству экономического развития и торговли своевременно подготовить реалистичный проект бюджета на 2014 год, ориентированный на поддержку национального производителя, выполнение социальных стандартов и импортозамещение.

Законом «О Государственном бюджете Украины на 2013 год» установлен предельный уровень госдолга на 31 декабря 2013 года в размере 483 млрд грн – порядка 30% ВВП. Вместе с тем, опрошенные УНИАН эксперты прогнозируют, что рост государственного долга по итогам года достигнет 40% ВВП.