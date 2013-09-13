Российский Центробанк оставил без изменений ключевые процентные ставки

Центробанк РФ сохранил ключевые процентные ставки и обозначил паузу в изменении политики, все еще опасаясь инфляционного давления в среднесрочной перспективе, продолжив настройку инструментов денежного рынка.

ЦБ снизил ставку по кредитам "овернайт" и по кредитам, обеспеченным нерыночными активами или поручительствами, на срок 1 день до уровня 6,50% годовых и повысил максимальную процентную ставку по депозитным операциям на аукционной основе на срок 1 неделя до уровня 5,50% годовых, сообщил Банк России по итогам совета директора в пятницу, передает Reuters.

Регулятор также дополнил свои инструменты аукционом под нерыночные активы по плавающей процентной ставке на срок 3 месяца, установив спрэд к ключевой ставке недельного репо в 0,25% пункта.

ЦБР оправдал прогнозы аналитиков, которые с перевесом всего в один голос, сдвинули свои ожидания смягчения политики ЦБР на октябрь до решения о судьбе тарифной политики естественных монополий и на фоне инфляции, оставшейся, вопреки предсказаниям экономистов, выше целевого диапазона в 5-6 процентов на этот год.

По оценке на 9 сентября 2013 года, годовая инфляция составила 6,3%.

"Отсутствие выраженного давления на цены со стороны спроса в условиях нахождения совокупного выпуска несколько ниже своего потенциального уровня является одним из факторов снижения базовой инфляции в последние месяцы", - отмечает ЦБ, прогнозирующий, что инфляция войдет в целевой диапазон к концу года.

ЦБ ждет, что в 2014 году инфляция продолжит снижение, но для достижения цели по инфляции в среднесрочной перспективе необходимо формирование позитивных тенденций в динамике инфляционных ожиданий.