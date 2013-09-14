Государственный долг Испании превысил запланированный уровень

Объем государственного долга Испании по итогам II квартала этого года вырос до 943 млрд евро, составив 92,2% ВВП против 90,1% ВВП на конец I квартала 2013 года.

Об этом сообщают Вести Экономика со ссылкой на Банк Испании.

Показатель увеличился на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Власти Испании установили целевой уровень госдолга на 2013 год на уровне 91,4% ВВП.

С начала спада в экономике (в 2008 году) объем госдолга Испании вырос более чем в два раза.

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