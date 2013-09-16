Эксперты прогнозируют, что госбюджет-2013 недополучит 20-45 млрд грн

По итогам текущего года госбюджет получит доходов на 20-45 млрд грн меньше, чем запланировано.

Таков диапазон экспертных прогнозов, озвученных во время "круглого стола", проведенного Лигой финансового развития, передает DT.UA.

Согласно с прогнозом старшего советника «Альфа Банка», экс-вице-премьера по экономическим вопросам Романа Шпека, из-за нереалистичности бюджетных прогнозов только за счет масштаба цифр государство недополучит 30-35 млрд грн. По словам эксперта, в 2013 году ВВП может увеличиться лишь на 0,7%. И это при том, что госсмета-2013 формировалась на базе прогнозного роста в 3,4%.

В свою очередь экс-министр финансов Виктор Пинзеник констатировал, что, учитывая текущую динамику поступлений в виду замедления экономики, государство может недополучить по итогам года 40 млрд грн.

Приблизительно такие же оценки - 40-45 млрд грн и в экс-в.о. главы Минфина Игоря Уманского.

По подсчетам директора департамента налоговой политики и мониторинга Института бюджета и социально-экономических исследований Артема Рудика, проведенным на базе развернутых показателей первого полугодия-2013, по итогам года госбюджет может недополучить 20-22 млрд грн запланированных доходов.

При этом директор департамента налогового и таможенного аудита Министерства доходов и сборов Сергей Крухмалев заверил, что динамика налоговых и таможенных поступлений в бюджет "адекватна потому ВВП, который мы имеем сегодня".

Как неоднократно отмечали эксперты, причиной меньших поступлений в госбюджет являются излишне оптимистичные макропрогнозы правительства.

Эксперты призывают власти более взвешенно подходить к их подготовке в бюджетном процессе - во избежание как избыточного давления на экономику, так и неадекватного (искусственного) раздувание расходной части, опять же – не обеспеченного реальными возможностями экономики.