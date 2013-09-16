Цена золота за прошедшую неделю обвалилась на 6%

Цена золота обвалилась на 6% за прошедшую неделю на фоне неопределенности относительно следующего главы Федеральной резервной системы США и дальнейших мер регулятора в рамках программы смягчения.

К концу торгов прошедшей пятницы декабрьский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex подешевел на 22 доллара, или на 1,7%, до 1308,60 доллара за тройскую унцию.

Эксперты считают, что предстоящий в скором времени уход Бена Бернанке с поста главы ФРС намного важнее, чем решение регулятора сокращать или не сокращать стимулирование, передает ПРАЙМ.

Что касается физического спроса на драгметалл, то его падения не наблюдается.

Как сообщал УНИАН, глава ФРС США Бен Бернанке заявлял, что сворачивание программы смягчения начнется при условии улучшения ситуации на рынке труда. Именно сейчас это и происходит в США.

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