Эксперт-прогноз ситуации на валютным рынке на текущей неделе

Средний курс продажи наличного доллара на текущей неделе (16 – 20 сентября 2013 года) будет находиться в границах 8,176– 8,19 грн., прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

По их мнению, возможное сокращение стимулирующих мер в США может несколько повысить интерес населения к доллару на фоне девальвационных опасений.

На динамику евро на текущей неделе будут влиять макроэкономические данные из США и еврозоны. В центре внимания инвесторов будет решение ФРС США по процентной ставке. Ожидается, что американский регулятор объявит о сокращении программы количественного смягчения, однако, ключевым моментом станет объем этого сокращения. В случае, если он превысит 75 млрд долларов ежемесячно, то евро окажется под давлением. Диапазон колебания евро на международном рынке на неделе, по прогнозам аналитиков FOREX CLUB в Украине, может составить 1,3100 – 1,3460. Средний курс продажи наличного евро в этом случае будет находиться в пределах 10,74 – 11,04 грн.

Динамика российской валюты на текущей неделе будет волатильной. Средний курс продажи наличного рубля может находиться в границах 0,245 – 0,257 грн.

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