Кабмин зарегистрировал в Раде проект госбюджета-2014

Кабинет министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде проект закона "О государственном бюджете Украины на 2014 год".

Об этом сообщается на официальном сайте парламента.

Как сообщается, законопроект №3000 был внесен в субботу, 14 сентября, и зарегистрирован на текущую неделю.

Вместе с тем, самого текста законопроекта на сайте Верховной Рады пока нет.

Как сообщал УНИАН, по информации Минфина, проект закона Украины "О государственном бюджете Украины на 2014 год", одобренный на заседании Кабмина 11 сентября, предусматривает на 2014 год рост ВВП на 3%, инфляцию на уровне 8,3% (декабрь к декабрю), государственный долг в размере 32,4% ВВП и дефицит госбюджета на уровне 2,7% ВВП.

Проект государственного бюджета на 2014 год, согласно Бюджетному кодексу, должен быть утвержден в правительстве и направлен в парламент не позднее 15 сентября этого года. В апреле Кабмин подал на рассмотрение парламента бюджетную резолюцию, основными параметрами которой были дефицит бюджета не более 3%, рост ВВП на уровне 3% и предельный размер государственного долга не больше 31% ВВП. Кроме того, с 2014 года в Украине, согласно положениям Налогового кодекса, должен быть снижен ряд ставок налогов – в частности, НДС до 17% с 20% и налога на прибыль – до 16% с 19%.

3 сентября Президент Украины Виктор Янукович, выступая в Верховной Раде, призвал народных депутатов вовремя рассмотреть и принять проект бюджета на 2014 год с учетом всех выводов, сделанных в 2013 году.

4 сентября на заседании правительства премьер-министр Украины Николай Азаров поручил Министерству финансов и Министерству экономического развития и торговли своевременно подготовить реалистичный проект бюджета на 2014 год, ориентированный на поддержку национального производителя, выполнение социальных стандартов и импортозамещение.

Законом «О Государственном бюджете Украины на 2013 год» установлен предельный уровень госдолга на 31 декабря 2013 года в размере 483 млрд грн – около 30% ВВП. Вместе с тем, опрошенные УНИАН эксперты прогнозируют, что рост государственного долга по итогам года достигнет 40% ВВП.

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