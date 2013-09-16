S&P понизило прогноз по рейтингу Чикаго

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило прогноз по рейтингу Чикаго со "стабильного" на "негативный".

Опасения у аналитиков агентства вызывают предстоящие городу масштабные пенсионные выплаты, сообщают Вести.ru.

Общие необеспеченные долговые обязательства Чикаго на конец 2012 года составили 19,4 млрд долл., которые заметно выросли по сравнению с 2009 года, тогда они составляли 11,9 млрд долл. В настоящий момент средств городу хватает для финансирования примерно 35% обязательств.

S&P подтвердило рейтинг Чикаго на уровне "A+" - на шесть ступеней выше неинвестиционного уровня.

В агентстве отмечают, что Чикаго имеет очень слабые показатели исполнения бюджета, а также слабые показатели долга.

Вместе с тем, аналитики считают, что экономика города весьма разнообразна и, с учетом его статуса крупного регионального экономического центра, имеет достаточно гибкий бюджет.