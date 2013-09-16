Рада на этой неделе рассмотрит во втором чтении изменения в Таможенный тариф

Проектом расписания заседаний Верховной Рады Украины на текущую неделю 19 сентября предусматривается рассмотрение депутатами во втором чтении законопроекта «О внесении изменений в Таможенный тариф Украины, утвержденный Законом Украины “О Таможенном тарифе Украины”.

Как передает корреспондент УНИАН, также на этой неделе депутаты планируют рассмотреть, в частности, законопроект о присоединении Украины к Конвенции о защите детей и сотрудничестве по вопросам межгосударственного усыновления.

Кроме того, ВР рассмотрит проект закона о внесении изменений в статью 98 Конституции Украины (относительно полномочий Счетной палаты).

Расписанием на текущую неделю также предусмотрено рассмотрение законопроекта о ратификации Соглашения (в форме обмена письмами) между Украиной и Организацией Североатлантического договора об участии Украины в операции “Океанский щит” и законопроекта о ратификации Рамочной конвенции Совета Европы о значении культурного наследия для общества.

На этой неделе будет рассматриваться законопроект о внесении изменений в некоторые законы относительно выполнения судебных решений, а также законопроект об Общественном телевидении и радиовещании Украины и о реформировании печатных средств массовой информации.

Также на этой неделе депутаты рассмотрят законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты с целью реформирования Национальной акционерной компании “Нафтогаз Украины”.

Кроме того, предусмотрено рассмотрение проекта закона об организации и проведении в Украине финального турнира чемпионата Европы 2015 года по баскетболу.