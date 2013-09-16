Международные аудиторы проверят Португалию

Представители Международного валютного фонда, Европейской комиссии и Европейского центрального банка перешли к последнему этапу аудита экономической ситуации в Португалии.

Пакет реформ был обещан лидерами Португалии в обмен на антикризисную помощь, оказанную в мае 2011 года. Визит так называемые тройки должен определить, получит ли страна следующий транш из фондов срочной помощи. Как ожидается, Португалия соответствует критериям, сообщают Вести.ru.

Визит был первоначально запланирован на июль этого года, но был отложен ввиду политического кризиса.

Есть опасения, что экономика Португалии остается нестабильной, и расходы по займам вновь увеличились в последние месяцы.

Доходность 10-летних государственных облигаций Португалии превысила 7%-ый барьер в начале этого лета. Тот уровень, на котором другие европейские страны стремятся получить пакет финансовой помощи.

Тем не менее, в то время как безработица в Португалии является одним из самых высоких в еврозоне, особенно среди молодежи, страна сообщала о росте экономики на 1,1% во II квартале 2013 г., после того, как резко вырос экспорт страны.

Португалия получила от международных кредиторов 78 млрд евро в мае 2011 года и в ответ начала реализовывать программу жесткой экономии. Португальское правительство заявляет, что свернет антикризисную программу уже в июне 2014 года.