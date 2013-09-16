Оборот розничной торговли в Украине вырос на 10,2%

Оборот розничной торговли в Украине в январе-августе 2013 года вырос на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в сопоставимых ценах) - до 559,5 млрд грн.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, наибольший рост отмечен в Волынской области – на 14,2%, до 11,234 млрд грн, в Севастополе – на 12,5%, до 6,790 млрд грн, в Киевской и Запорожской областях – на 12,3%, до 22,452 млрд грн и 23,881 млрд грн соответственно.

Оборот розничной торговли в Киеве в январе-августе вырос на 11,6%, до 72,619 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, оборот розничной торговли в Украине в январе-июле 2013 года вырос на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в сопоставимых ценах) - до 476,583 млрд грн.

Оборот розничной торговли Украины в 2012 году против 2011 года (в сопоставимых ценах) вырос на 15,9% – до 804,3 млрд грн.