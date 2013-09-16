Банкам откроют доступ к информации о предприятиях-банкротах

Министерство юстиции Украины рассматривает возможность предоставления банкам доступа к Единому реестру предприятий, в отношении которых возбуждено производство по делу о банкротстве.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ассоциации «Украинский кредитно-банковский союз» (УКБС).

Согласно, сообщению Минюст считает возможным предоставление банкам информации из реестра банкротств путем формирования выписок по электронным запросам, с обязательным указанием банком основания для получения такой информации.

«Важность получения кредиторами сведений из реестра банкротств обусловлена преимущественной ориентацией банковского бизнеса на предпринимательский корпоративный сектор и случаями злоупотреблений процедурой банкротства недобросовестными должниками. Ведь за последние годы сформировалась тенденция к использованию процедуры банкротства не с целью восстановления платежеспособности должника, а во избежание расчетов с кредиторами и для других злоупотреблений», - отмечается в сообщении союза.

По мнению экспертов УКБС, возможность оперативной проверки банком-кредитором достоверности представленных заемщиком документов и информации поможет банкам сократить риски в процессе кредитования и работы с проблемными долгами, окажет влияние на стоимость кредитных ресурсов, защищенность вкладчиков и надежность работы банковской системы.

Как сообщал УНИАН, в июле 2013 года сумма новых кредитов, предоставленных банками предприятиям и населению, по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 5,9% - до 133,7 млрд грн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 16,7%.

Наибольший объем новых кредитов в июле получили компании торговли - 51%, или 60,1 млрд грн, и промышленности - 25%, или 29,8 млрд грн. Кредиты предприятиям строительной отрасли составили 3% от объема новых кредитов, или 3,1 млрд грн, а кредиты предприятиям сельского хозяйства - 4%, или 5 млрд грн. При этом по сравнению с предыдущим месяцем финансирование компаний торговли и строительной отрасли выросло на 6,2 млрд грн и 0,3 млрд грн соответственно.