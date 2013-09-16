Рыбак вернул Кабмину проект госбюджета-2014

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак возвратил Кабинету министров проект государственного бюджета на 2014 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Согласительного совета председателей фракций и парламентских комитетов.

“Сегодня они обратились с письмом, потому что возникло много вопросов дополнительных. С одной стороны, у нас есть целый ряд законов, которые мы должны принять, чтобы сформировать доходную часть бюджета, и есть очень много тоже писем - депутаты целый ряд законопроектов внесли, чтобы рассмотрели где-то на 10 миллиардов гривень, чтобы выполнить свои обещания перед избирателями”, - сказал Рыбак.

Он отметил, что Кабмин “на этой неделе еще поработает”, а в пятницу, во время Часа вопросов к правительству, доложит относительно выполнения бюджета 2013 года и относительно принципов формирования бюджета на 2014 год.

Также во время Часа вопросов к правительству планируется заслушать информацию Госслужбы по чрезвычайным ситуациям о ликвидации последствий подтоплений.

Как сообщал УНИАН, согласно законодательству, правительство подает в ВР законопроект о госбюджете на следующий год до 15 сентября текущего года.

Кабмин в субботу, 14 сентября, зарегистрировал проект госбюджета на 2014 год.

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