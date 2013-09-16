Правительство подало на рассмотрение парламента 26 законопроектов

На этом пленарной неделе правительство вынесло на рассмотрение Верховной Рады 26 законопроектов. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов во время заседания Согласительного совета в парламенте, сообщает пресс-служба первого вице-премьера.

Он сказал, что эти законопроекты являются приоритетными для правительства: «Подчеркиваю, что каждый предложенный правительством законопроект - это своевременно выполненный этап Программы экономических реформ Президента Украины».

Арбузов отметил, что 12 законопроектов определены Президентом как приоритетные, а 6 документов будут способствовать евроинтеграции Украины.

По мнению первого вице-премьер-министра, приоритетное рассмотрение указанных законопроектов позволит решить ряд неотложных вопросов. В частности: 4 законопроекта будут способствовать решению вопросов социальной сферы и совершенствованию судопроизводства в стране (№№0869, 0034, 2399, 1197-1); два законопроекта касаются развития топливно-энергетического комплекса и энергетической безопасности государства (№№1185, 2937); 6 правительственных законопроектов направлены на решение вопросов функционирования бизнеса, упрощение процедур для его старта, получения государственной поддержки, развития финансовой системы (№№0878, 2258, 2749, 2750, 2072, 2327); три законопроекта позволят предпринять шаг для решения проблем привлечения инвестиций в страну и защиты прав акционеров (№№2013, 3092, 2003).

Продолжает правительство совершенствовать налоговую и таможенную политику - этому будут способствовать нормы 4 законопроектов (№№2105, 2084, 0973, 2054). Также два законопроекта касаются вопросов развития жилищно-коммунального хозяйства и внедрения новейших технологий строительства (№№2052, 0856).

К сфере национальной безопасности и обороны относятся еще 2 законопроекта (№ 0909, 0910).

Арбузов призвал депутатов к конструктивной работе.