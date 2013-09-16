Рост потребительских цен в еврозоне замедлился до 1,3%

Потребительские цены в еврозоне в августе 2013 года выросли, по окончательной оценке, в годовом исчислении на 1,3% - на уровне ожиданий. Об этом свидетельствуют данные Евростата, сообщает ИТАР-ТАСС. Опубликованная в конце августа предварительная оценка показывала замедление роста потребительских цен в августе до 1,3% против 1,6% в июле.

Главным тормозом инфляции в еврозоне, отмечают аналитики, остается низкий спрос на потребительские товары. Роста розничных продаж в еврозоне в годовом исчислении не происходило с апреля 2011 года. Падение продаж, замедлившееся в мае текущего года до 0,1%, в июле ускорилось до 1,3%. За июль относительно июня продажи выросли лишь на 0,1% после снижения на 0,5% в июне.

Последняя статистика еврозоны дает основания сомневаться в окончании рецессии, о котором свидетельствовал рост ВВП во втором квартале. На этом фоне председатель ЕЦБ Марио Драги пытается приуменьшить ожидания, связанные с перспективой восстановления экономики уже в третьем квартале. "Я очень осторожно оцениваю перспективы восстановления и не разделаю общего энтузиазма", - заявил он ранее на пресс-конференции.

На прошлой неделе стало известно, что промпроизводство в еврозоне в июле снизилось в годовом исчислении на 2,1% - существенно сильнее ожиданий (самое большое падение с февраля текущего года). По сравнению с июнем показатель упал на 1,5%, тогда как ожидалось повышение. Особенно существенное снижение было зафиксировано в Германии. Последние данные, говорит эксперт ВТБ24 Алексей Михеев, указывают на то, что выход еврозоны из рецессии во втором квартале был временным явлением.

Согласно опубликованной в середине августа предварительной оценке ВВП еврозоны во 2-м квартале вырос на 0,3% после снижения в течение шести предыдущих кварталов.