«Рейдерство» станет юридическим и наказуемым понятием

Правительство Украины намерено на законодательном уровне ввести определение «рейдерство», а также установить уголовную ответственность за рейдерские действия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов на заседании Межведомственной комиссии по вопросам защиты прав инвесторов, противодействия незаконному поглощению и захвату предприятий.

«На сегодняшний день предлагается законодательно определить понятие «рейдерство» и установить уголовную ответственность за содействие этому преступлению», - сказал Арбузов.

Также планируется внести изменения в Уголовный кодекс Украины, которым установить уголовную ответственность за действия, которые могут привести к незаконному захвату предприятий.

При этом первый вице-премьер заявил о необходимости разработать государственную антирейдерскую программу. Арбузов обратился к предпринимателям и компаниям с просьбой сообщать правительству обо всех фактах попыток осуществления рейдерских действий и пообещал, что правительство будет реагировать на каждое из таких обращений.

По информации пресс-службы первого вице-премьера, на сегодняшнем заседании Межведомственной комиссии по вопросам защиты прав инвесторов, противодействия незаконному поглощению и захвату предприятий планируется рассмотреть вопросы, касающиеся конфликтов вокруг компании Swissport International, ООО «Порше Иммобилиен Украина», «МакДональдс Юкрейн Лтд.» в отношениях с ЗАО «ПТФ «Радосинь». Кроме того, относительно конфликтов вокруг ООО «Санаторий «Пролисок» (Моршин, Львовськая обл.), базы отдыха «Ивушка», а также захвата морских склонов и прибрежной полосы в городе Одесса.

Кроме того, комиссия планирует рассмотреть обращение Европейской Бизнес Ассоциации по вопросам защиты прав инвесторов.

Как сообщал УНИАН, в конце мая Кабинет министров принял решение о возобновлении работы Межведомственной комиссии по вопросам защиты прав инвесторов, противодействия незаконному поглощению и захвату предприятий и усилил ее состав.

Согласно принятому решению, в состав комиссии входят профильные министры, а не их заместители. Также несколько расширены задачи и функции комиссии, в частности, по защите прав инвесторов.

Также по поручению первого вице-премьера в ближайшее время будет разработана программа борьбы с рейдерством, и к ее реализации будут привлечены объединения предпринимателей.

Межведомственная комиссия по вопросам противодействия противоправному поглощению и захвату предприятий была создана в феврале 2007 г.

После административной реформы 2010 года работа комиссии была прекращена и возобновлена в октябре 2011 года.

Комиссию возглавляет первый вице-премьер-министр Украины.