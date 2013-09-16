«Рейдерство» станет юридическим и наказуемым понятием
Правительство Украины намерено на законодательном уровне ввести определение «рейдерство», а также установить уголовную ответственность за рейдерские действия.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов на заседании Межведомственной комиссии по вопросам защиты прав инвесторов, противодействия незаконному поглощению и захвату предприятий.
«На сегодняшний день предлагается законодательно определить понятие «рейдерство» и установить уголовную ответственность за содействие этому преступлению», - сказал Арбузов.
Также планируется внести изменения в Уголовный кодекс Украины, которым установить уголовную ответственность за действия, которые могут привести к незаконному захвату предприятий.
При этом первый вице-премьер заявил о необходимости разработать государственную антирейдерскую программу. Арбузов обратился к предпринимателям и компаниям с просьбой сообщать правительству обо всех фактах попыток осуществления рейдерских действий и пообещал, что правительство будет реагировать на каждое из таких обращений.
По информации пресс-службы первого вице-премьера, на сегодняшнем заседании Межведомственной комиссии по вопросам защиты прав инвесторов, противодействия незаконному поглощению и захвату предприятий планируется рассмотреть вопросы, касающиеся конфликтов вокруг компании Swissport International, ООО «Порше Иммобилиен Украина», «МакДональдс Юкрейн Лтд.» в отношениях с ЗАО «ПТФ «Радосинь». Кроме того, относительно конфликтов вокруг ООО «Санаторий «Пролисок» (Моршин, Львовськая обл.), базы отдыха «Ивушка», а также захвата морских склонов и прибрежной полосы в городе Одесса.
Кроме того, комиссия планирует рассмотреть обращение Европейской Бизнес Ассоциации по вопросам защиты прав инвесторов.
Как сообщал УНИАН, в конце мая Кабинет министров принял решение о возобновлении работы Межведомственной комиссии по вопросам защиты прав инвесторов, противодействия незаконному поглощению и захвату предприятий и усилил ее состав.
Согласно принятому решению, в состав комиссии входят профильные министры, а не их заместители. Также несколько расширены задачи и функции комиссии, в частности, по защите прав инвесторов.
Также по поручению первого вице-премьера в ближайшее время будет разработана программа борьбы с рейдерством, и к ее реализации будут привлечены объединения предпринимателей.
Межведомственная комиссия по вопросам противодействия противоправному поглощению и захвату предприятий была создана в феврале 2007 г.
После административной реформы 2010 года работа комиссии была прекращена и возобновлена в октябре 2011 года.
Комиссию возглавляет первый вице-премьер-министр Украины.