Инфляция в Евросоюзе снизилась до 1,3%

Брюссель. В августе 2013 года годовая инфляция (август 2013 года к августу 2012 года) в странах-членах зоны евро снизилась по сравнению с июлем 2013 года с 1,6% до 1,3%, во всех странах-членах ЕС (ЕС-27) – также снизилась с 1,7% до 1,5%.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

В августе, по сравнению с июлем, в странах зоны евро и в ЕС-27 была зафиксирована инфляция в 0,1%.

В августе самый высокий уровень годовой инфляции был отмечен в Эстонии (3,6%), Нидерландах (2,8%) и Румынии (2,6%).

Самый низкий уровень годовой инфляции в августе зарегистрирован в Греции (-1,0%), Болгарии (-0,7%) и Латвии (-0,1%).

В августе 2012 года в странах зоны евро годовая инфляция составила 2,6%, в ЕС-27 – 2,7%.

С 1 января 2011 года в зону евро входят 17 стран: Бельгия, Германия, Греция, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Австрия, Португалия, Финляндия, Словения, Мальта, Кипр, Словакия и Эстония.

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