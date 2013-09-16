Дефицит торговли товарами Украины с ЕС за полгода снизился почти на 10%

Дефицит торговли товарами Украины со странами Европейского союза в первом полугодии 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года сократился на 9,6% - до 3,906 млрд долл.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины на своем сайте.

По информации Госстата, за январь-июнь 2013 года экспорт товаров в страны ЕС увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,6% - до 8,343 млрд долл., импорт сократился на 1,7% - до 12,249 млрд долл. Коэффициент покрытия экспортом импорта в январе-июне 2013 года составил 0,68 (в январе-июне 2012 года – 0,65).

По данным Госстата, в общем объеме экспорта в первом полугодии текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года доля стран ЕС увеличилась на 2,9% - до 27,1%, импорта - на 4,5%, до 35%. Главными партнерами в торговле со странами ЕС остаются Италия - доля экспорта 15,3%, импорта - 7,9% от общего объема экспорта и импорта стран ЕС, Польша - 14,4% и 14,9%, Германия - 9,4% и 26,3% соответственно.

Наибольшую долю объема экспорта в страны ЕС составил черный металл и изделия из него - 26%, зерновые культуры - 12,7%, руда, шлак и зола - 10,4%, электрические машины - 8,8%, минеральное топливо, нефть и продукты ее перегонки - 5,4%, семена и плоды масличных растений - 4,8%, жиры и масла животного происхождения - 3,8%.

Значительные поступления из стран ЕС составили механические машины - 12,6%, средства наземного транспорта, кроме железнодорожного - 11,3%, топливо минеральное, нефть и продукты ее перегонки - 8,1%, фармацевтическая продукция - 7,9%, электрические машины - 7,4%, пластмассы, полимерные материалы - 6,8%, бумага и картон - 4,4% и разнообразная химическая продукция 3,9% от общего объема импорта из стран ЕС.

Так же сообщается, что профицит торговли услугами со странами ЕС в январе-июне сократился на 15,7% - до 77,7 млн долл.

Как сообщал УНИАН, дефицит внешней торговли товарами Украины в первом полугодии 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года сократился в 1,7 раза - до 4,220 млрд долл.

По информации Госстата, в январе-июне 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года экспорт товаров из Украины снизился на 8,7% - до 30,743 млрд долл., импорт сократился на 14,5% - до 34,963 млрд долл. Коэффициент покрытия экспортом импорта в первом полугодии 2013 года составил 0,88 (в первом полугодии 2012 года – 0,82).

Профицит внешней торговли услугами в Украине по итогам первого полугодия 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 0,1%, или на 3,6 млн долл. - до 3,423 млрд долл.

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