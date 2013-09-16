Платежи по туристическому сбору за 8 месяцев выросли на 10% - Миндоходов

Объем платежей по туристическому сбору в январе-августе 2013 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 10% - до 26,1 млн грн, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины.

Наибольший объем, согласно информации министерства, зафиксирован в Автономной Республике Крым и в Киеве. При этом порядка 70% заявленной суммы пришло в мае-августе - наиболее активном периоде туристического сезона. «В мае-августе объемы платежей в АРК составили более 6 млн грн, а в Киеве – 2,7 млн грн», - подчеркнули в Миндоходов.

Кроме того, по состоянию на 1 июля, в Миндоходов были зарегистрированы 8 тыс. субъектов предпринимательства, предоставляющих услуги временного проживания. «Более 7 тыс. субъектов платят сбор в местные бюджеты. Остальные субъекты сбор не платят, но легализировали свою деятельность согласно требованиям закона», - подчеркнули в Миндоходов.

Как сообщал УНИАН, ранее Миндоходов ожидало повышения объема платежей по туристическому сбору на 15-17% - до 45 млн грн.

Туристический сбор – это местный сбор, средства от которого поступают в местный бюджет. Плательщиками туристического сбора являются граждане Украины, иностранцы, а также лица без гражданства, прибывающие на территорию административно-территориальной единицы, на которой действует решение сельского, поселкового, городского совета об установлении туристического сбора, и получают услуги по временному проживанию (ночевке) с обязательством покинуть место пребывания в определенный срок.

Туристический сбор был введен в Украине более двух лет назад как местный налог, средства от взимания которого направляются на возрождение историко-архитектурных ценностей, развитие искусства и благоустройства города.

На данный момент Кабинет министров разрабатывает концепцию целевой программы развития туризма и курортов до 2022 года, которая предусматривает удвоение потока иностранных туристов в Украину. По расчетам правительства, благодаря реализации программы Украина может увеличить поступления в бюджет по туристическому сбору в 2,5 раза, а инвестиции - в 4 раза.