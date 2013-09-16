Гривня на межбанке подешевела

В понедельник, 16 сентября, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару снизились до 8,1750/8,1800 грн/долл. по сравнению с 8,1745/8,1765 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов понизились до 10,9155/10,9265 грн/евро с 10,9110/10,9175 грн/евро на 12:00.

По отношению к российскому рублю котировки гривни повысились до 0,2530/0,2535 грн/рубль с 0,2532/0,2537 грн/рубль на 12:00. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 32,2535 (-0,2515).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в достаточно узком диапазоне - 1,3300/1,3380.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 13 сентября, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 8,1740/8,1760 грн/долл., по отношению к евро - на уровне 10,8530/10,8615 грн/евро, по отношению к российскому рублю - 0,2492/0,2497 грн/рубль.