В Японии власти просят компании поднять зарплаты

Японское правительство призывает прибыльные компании повысить заработную плату своим работникам и увеличить выплаты подрядчикам, чтобы придать дополнительный импульс экономике. Об этом заявил министр экономики Японии Акира Амари, передают Вести.ru.

Амари сообщил, что в настоящее время власти обсуждают возможное снижение корпоративных налогов для стимулирования экономики.

Амари также заявил, что на этой неделе пройдет встреча, на которой представители правительства и бизнеса обсудят перспективы экономического развития Японии.

В то же время министр экономики сообщил, что в настоящее время власти обсуждают возможное снижение корпоративных налогов для стимулирования экономики.

Многие экономисты предупреждают, что экономическое состояние Японии может ухудшиться, если власти поднимут налог с продаж.

Напомним, что правительство премьер-министра Японии Синдзо Абэ планирует повысить налог с продаж с 5% до 8% с апреля следующего года, а с 2015 г. поднять его до 10%. Однако у этого плана достаточно много противников, которые считают, что экономика не выдержит такой нагрузки на данном этапе своего становления.

Существуют опасения, что та часть политиков, которые выступают за отсрочку введения налога, получают все большую силу и могут добиться отмены введения этой меры. Синдзо Абэ предстоит испытание, так как повышение налога с продаж - важный инструмент в вопросе решения вопроса с государственным долгом.