МВФ одобрил выделение Кипру транша в размере 84,7 млн евро

Международный валютный фонд одобрил выделение Кипру транша в 87,4 миллиона евро в рамках программы помощи островному государству, сообщает ПРАЙМ со ссылкой на пресс-релиз МВФ.

Общий объем финансовой поддержки страны, согласованный в марте с МВФ и ЕС, составляет 10 миллиардов евро, из них средства МВФ – 1 миллиард евро.

Таким образом, общий объем предоставленных фондом стране средств достиг 169,4 миллиона евро.

"Средства предназначены для стабилизации финансовой системы страны, достижения ее финансовой устойчивости, а также поддержки восстановления экономической активности с целью сохранить благосостояние населения", - говорится в сообщении МВФ.

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