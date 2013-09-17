Объем платежей по акцизному налогу вырос на 10% - Миндоходов

Объем платежей по акцизному налогу на алкогольные напитки и табачные изделия с начала 2013 года вырос на 1,6 млрд грн (на 10%) - до 17 млрд грн, несмотря на сокращение потребления этих товаров.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины.

«Новая система уплаты акцизного налога способствовала детенизации рынка подакцизных товаров и выводу из тени значительной части оборота такой продукции», - подчеркнули в министерстве.

При этом в Миндоходов сообщили, что собственники лицензий, дающих право на торговлю подакцизными товарами – в частности, алкоголем и табаком – с начала года уплатили в бюджет 514 млн грн налоговых платежей, из которых 420 млн грн составили взносы розничных торговцев. Вместе с тем, с начала года за нарушение правил торговли подакцизными товарами аннулированы 54 оптовые и более 17 тыс. розничных лицензий, приостановлено действие 60 оптовых и 13,3 тыс. розничных лицензий. Общая сумма штрафов за нарушение правил торговли составила немногим более 1 млн грн.

Как сообщал УНИАН, с 1 сентября 2013 года в Украине введены новые марки акцизного сбора. Марки акцизного налога нового образца имеют графический защитный элемент, а также фоновые сетки (для алкоголя - не менее четырех, для сигарет - трех), которые не позволят злоумышленникам подделывать их.