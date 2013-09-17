ВР одобрила законопроект об усилении защиты прав инвесторов

Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении правительственный проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты прав инвесторов».

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 282 народных депутата (при необходимых для принятия решения 226 голосах) из 398, зарегистрированных в сессионном зале.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, его цель - повышение эффективности защиты прав инвесторов.

В частности, путем введения механизма подачи иска участником (акционером) хозяйственного общества в хозяйственный суд в интересах хозяйственного общества в случае причинения должностным лицом общества своими действиями (бездействием) убытков такому обществу; установление требования относительно рассмотрения дел о возмещении хозяйственному обществу убытков, причиненных должностным лицом этого общества хозяйственным судом по местонахождению хозяйственного общества.

Кроме того, повышение эффективности защиты прав инвесторов предусматривается путем установления права участникам (акционерам) хозяйственного общества, которые в совокупности владеют 5 процентами уставного капитала такого общества, обратиться в хозяйственный суд по делам о возмещении хозяйственному обществу убытков, причиненных должностным лицом этого общества; установление требования относительно возмещения обществом его участникам (акционерам) своих расходов, понесенных в связи с судебным разбирательством дела по иску к должностному лицу общества о возмещении причиненного обществу ущерба, в пределах фактических полученных обществом сумм; предусмотрение возложения на должностных лиц акционерного общества полной материальной ответственности за убытки, причиненные обществу при выполнении ими своих обязанностей.