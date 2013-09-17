Банкиры предлагают внести изменения в Уголовный кодекс для защиты банковской тайны

Ассоциация «Украинский кредитно-банковский союз» (УКБС) инициирует внесение изменений в Уголовно-процессуальный кодекс с целью минимизации злоупотребления правом доступа к информации о клиентах банков.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба УКБС.

Согласно сообщению, действующий Уголовно-процессуальный кодекс не обязывает лицо, которому, согласно постановлению суда, предоставлено право требовать от банков доступ к секретной информации, содержащей банковскую тайну, согласовывать проведение этих действий с руководством банка. Уголовно-процессуальный кодекс, действующий ранее, четко определял эту норму.

По мнению экспертов ассоциации, отсутствие данной нормы значительно ухудшает правовое положение банков и их клиентов, лишает защиты от незаконных действий и вмешательства в хозяйственную деятельность по надуманным основаниям .

Также в ассоциации предлагают обязать лицо, осуществляющее обыск, предоставлять банку копии протокола обыска и оставлять копии изымаемых документов, как того требует постановление Нацбанка. При этом действующий кодекс не обязывает лицо, осуществляющее обыск, предоставлять банку копии указанных документов.

«Существующая несогласованность законодательных норм создает риски для деятельности финансовых учреждений, поскольку делает невозможным выполнение ими требований регулятора и защиту собственных интересов и интересов клиентов в случае отказа в предоставлении таких копий», - отмечается в сообщении союза.

Как сообщал УНИАН, 20 ноября 2012 года вступил в силу новый Уголовно-процессуальный кодекс, подписанный Президентом Украины Виктором Януковичем 14 мая.

Национальный банк Украины установил порядок выемки оригиналов первичных банковских документов и раскрытия банковской тайны только по решению следователя или суда о временном доступе к имуществу и документам в установленном порядке.

Об этом говорится в постановлении Нацбанка от 4 июня №194, зарегистрированном Минюстом 26 июля, и вступающем в действие со дня официального опубликования.

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