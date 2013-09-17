С начала года в Украине зарегистрировано почти 150 тыс. предпринимателей

С начала 2013 года (по состоянию на 15 сентября) в Украине зарегистрировано 149,3 тыс. субъектов предпринимательской деятельности, из которых 34 тыс. – юридические лица, 115,3 тыс. – физлица-предприниматели.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Государственной регистрационной службы Украины (Укргосреестр).

При этом большой и средний бизнес чаще всего регистрируется в столице (c начала года - более 10 тыс. юридических лиц), а реже всего – в Черновицкой области - 343.

Физические лица-предприниматели (малый бизнес) активнее всего регистрируются в Донецкой области, где с начала года желание открыть собственное дело изъявило около 10 тыс. человек.

Справка УНИАН. Согласно Указу Президента Украины «Об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти» (№ 1085/2010 от 9 декабря 2010 года), в Украине создана Государственная регистрационная служба, на которую возложены полномочия по регистрации юридических и физических лиц-предпринимателей, регистрации религиозных организаций, а также функции в сфере реализации государственной политики по вопросам регистрации.

Органы Государственной регистрационной службы еженедельно регистрируют порядка 4 тыс. субъектов предпринимательства.